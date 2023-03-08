對男性而言，睪丸的健康相當重要，一旦罹患睪丸癌，治療方式常為切除病變側的睪丸，將大傷男性雄風。泌尿科醫師表示，早期睪丸癌的發現可透過自摸檢查，若睪丸硬度不像手握拳時大拇指下方肌肉的硬度，睪丸可能出問題了，尤其若摸起來像保齡球，且無痛感，即有可能罹患睪丸癌。

北醫附設醫院泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在其臉書專頁《泌密會客室》上表示，睪丸癌是15～35歲年輕男性最常見的惡性腫瘤，不可不慎，早期睪丸癌可透過自我察覺的臨床症狀是無痛性的睪丸腫塊，民眾可用手「自摸檢查」。兩位醫師，正常的睪丸摸起來應如同手握拳的時候大拇指下方肌肉的硬度，但如果摸起來非此硬度，或形狀怪異，可能是睪丸出問題了。

兩位醫師用5種球來說明睪丸恐已現病變甚至罹癌：

1. 洩氣的籃球：代表睪丸萎縮，常發生在一邊睪丸受傷後幾年，因為身體自體免疫導致另一邊睪丸萎縮。

2. 沙灘球：可能是睪丸週邊充滿水，例如陰囊水腫。

3. 睪丸上緣有顆粒球：可能是精索靜脈曲張，因為靜脈鼓脹會讓睪丸上方有一顆顆的感覺。

4. 保齡球：睪丸可能有實質病變。若不會痛，可能是癌化，若會痛，可能是睪丸扭轉或是發炎。

5. 如同球在水中般、若有似無：可能是腸子掉入陰囊，即所謂「疝氣」，此時細摸甚至可能感覺到腸子蠕動。

兩位醫師並強調，男性自我檢查時還須兩邊比較，也就是對稱性，無論是大小、外觀、重量、質地感覺，只要任何一邊出現明顯落差，絕對不能輕忽，務必儘速就醫診察。