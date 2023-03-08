疾管署長莊人祥近日接受媒體專訪表示，新冠疫情3年多來，疫苗採購爭議是最大挫折，有如啞巴吃黃蓮，經過此次挫敗，未來會積極對外澄清謠言。民進黨立委蘇巧慧今天在立院質詢台上提及此事，彷彿國文老師上身，頻頻質問衛福部長薛瑞元和莊人祥，究竟疫苗採購是「挫折」還是「挫敗」？

莊人祥在疫情期間擔任疾管署副署長、中央流行疫情指揮中心發言人，2月22日升任疾管署長後，也卸下長達3年的發言人職務。他近日接受媒體專訪表示，這三年多來最大挫折就是疫苗採購爭議，受到許多似是而非的假訊息攻擊，但啞巴吃黃連、有苦說不出；歷經這場挫敗後，未來將更積極面對媒體、民眾，澄清謠言。

立法院社福及衛環委員會今天安排衛福部業務告，莊人祥首度以署長身分出席。蘇巧慧一上台先是詢問薛瑞元「你覺得挫折和挫敗兩個詞一樣嗎？」薛回答「不一樣」，挫折是心理上不舒服，挫敗是自己認為是失敗。蘇巧慧又問薛「那你覺得莊人祥的真意是什麼？」薛瑞元回答「我認為是挫折啦！」

蘇巧慧認為，防疫期間最大的挫折是疫苗採購有爭議，爭議是怎麼來的？是因為鋪天蓋地的假訊息抹黑，苦要自己吞，所以是挫折。她接著轉向莊人祥，再度詢問：「署長，你是挫折還是挫敗？」還大方分享30秒時間，讓莊重述一下心情。

莊人祥回答，疫苗採購過程中有很多假訊息充斥，加上合約有一些保密協議，所以很難盡力、很敞開地說明，所以這部分是非常挫折。蘇巧慧再度提醒莊「面對媒體真的要謹慎，不要從自己嘴巴講出挫敗」，接著又不忘抓語病，認為莊剛才的發言好像之前不夠盡力，「媒體語言都不對啦！」