中市清水地所與清水高中培力合作，共創全民檔案意識。（台中市政府提供）

中市清水地所與清水高中培力合作，連續舉辦三場次的「清水地方學—地政檔案教育活動」。（台中市政府提供）

「檔案是第一手史料，是國家和文化的遺產！」清水地政事務所與清水高中培力合作，連續舉辦三場次的「清水地方學—地政檔案教育活動」，由教師引導藉由運用檔案探究地方重要事件；清水地所也贈送該所發行「來去牛罵頭𨑨迌」、「別再挖錯了」及「古厝說故事-日治時期建物登記」刊物，讓學生更瞭解地政典藏檔案價值與功能。

「生於斯、長於斯！」清水地所表示，「清水地方學」從自己生活的地方開始學習，希望學生認識清水地區的人文歷史演變、生活文化淵源以及自然環境特色，找出自己和地方的連結，建立對這片土地的認同。清水地政所分別於6日、9日及16日與清水高中合作，舉辧「清水地方學—地政檔案教育活動」。

地政局長吳存金說，清水地所除介紹早期地契、登記簿、鬮書、測量儀器操作、158空間資訊網實價登錄查詢應用及檔案申請應用外，清水地所內設有「金檔映像•典藏清水」展出歷年地政檔案資料及典藏文物，以「時光走廊」、「身歷其境」、「寓教於樂」為主題，結合地方文化特色，並將地政統計數據以趣味、圖像化方式呈現，深化地政檔案及相關文物，相信清水高中同學們能有所收獲。

吳存金指出，地政公文檔案保存國家地政歷史發展的脈絡，除可提供民眾查閱自身不動產歷程紀錄資料外，更極具教育研究價值。透過地政檔案培力活動向不同學齡學生說明地政業務與地政檔案沿革與應用，除讓學生瞭解外，也藉由學生與家中長輩互動達到傳遞宣導效果，擴大更多民眾瞭解地政檔案應用價值。

清水地政事務所主任吳志偉強調，為擴大地政業務行銷廣度與增進全民地政檔案意識，清水地所歡迎各級學校踴躍與地所接洽聯繫，共同激發並深化全民檔案意識。