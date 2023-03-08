中油於桃園市施作第三天然氣接收站外推工程，永安漁港漁民控訴，海面開發導致漁獲量減少，嚴重影響生計，連2次與中油協調都未達成共識，質疑中油漠視漁民權益，今出動約50艘漁船、100名漁民，在船上掛起「我要活下去」布條，出海到工區外圍高喊口號表達抗議，盼中油拿出誠意與漁民充分溝通。中油表示，3月17日將再開協調會，把漁民訴求帶回討論並敦促廠商依約做好敦親睦鄰責任。

永安漁港漁民今動員約50艘漁船、100名漁民，在船上掛起「我要活下去」布條，出海抗議。（蔡明亘攝）

永安漁港漁民自救會長楊門圈指出，漁民支持重大政策，但政府應瞭解工程對地方生活的影響，如今許多漁民出海都捕不到魚，漁獲量逐年下降，尤其今年捕獲狀況更差，面對每趟出海的成本消耗，簡直讓漁民叫苦連天，過去曾補助6年12萬元，這補償「1天買1瓶礦泉水都不夠」，開協調會也都沒有好的結果，中油也不對漁民說清楚，今天才會群起抗議、表達心聲，盼政府與中油正視他們的困境。

永安漁港漁民質疑中油漠視漁民權益，要求充分溝通。（蔡明亘攝）

張姓漁民說，三接第一期工程影響沒那麼大，第二期外推後，防波提擋住水流，使漁獲大幅減少，不少漁民都損失慘重。他直言「中油都不理我們！」與廠商各訴苦衷、互推責任，今天只是較靜態的宣示，若再不處理，不排除會採取更激烈的行動，因為真的快活不下去了。

永安漁港許多漁船都掛上白布條，寫下「我要活下去」5字，盼政府與中油正視漁民困境。（蔡明亘攝）

「不給予適當補償，相當不合理」，立委黃世杰表示，許多漁民因施工造成損失，盼得到合理補償，據悉在中油與廠商的合約中有規定，應有敦親睦鄰的協助漁民費用，政府重大建設若影響人民權益，本就該給予適當補償，希望中油與廠商都拿出誠意，應依合約、政府照顧漁民的精神來執行才合理。

桃市府農業局副局長江富貴提到，針對漁民出海抗議，市長張善政也十分關心，特別叮嚀在海上要注意安全，市府會扮演協助溝通角色，讓中油、漁民及漁會充分協調，轉達漁民訴求，盼中油給出適當回應。中壢區漁會理事長葉國傑也表示，漁民對於中油態度感到憤慨，自發性出海抗議，漁會也會持續溝通，保護漁民生命財產安全，若有相關結果會再向漁民說明。

永安漁港漁民出海抗議，在三接工程附近圍繞表達抗爭訴求。（漁民提供／蔡明亘桃園傳真）

永安漁民動員50艘漁船、100名漁民，到海上進行護漁行動，並在施工區域外圍海域，表達漁民訴求，高喊「我要活下去」。中油回應，今特別交代廠商別與漁民發生衝突，抗議期間施工未受影響，中油會將漁民的訴求記錄下來，帶回公司內部討論，3月17日將再次舉行協調會與漁民溝通，也會持續敦促廠商依照合約善盡敦親睦鄰責任。