花蓮一名16歲的女子A（化名）就讀國小時，曾遭大伯公伸出狼爪，強行脫下褲子洩慾，A女擔心自己懷孕，自行購買避孕藥服用，並將此事深藏在心中，未料就讀國中時，A的同儕因服用避孕藥被師長撞見，詢問之下，遭性侵的事情才跟著曝光，連母親曾與對方發生關係的醜聞也隨之公諸於世，經檢方提起公訴，大伯公因對未滿14歲女子犯強制性交罪，遭法院判7年3月有期徒刑。

判決書指出，A與大伯公兩人具《家庭暴力防治法》的家庭成員關係，男方明知A未滿14歲，2016年9月某日傍晚5時許，見當時尚就讀國小3年級的A，在外公（男方弟弟）住處客廳寫功課，遂命令她脫去褲子未果，竟強制性交得逞。

A遭性侵後便將此事深藏在心中，不敢告訴父母，且漸漸地對男生產生排斥，時常情緒失控長期接受輔導，直到就讀國中時，得知同學與他人發生關係，建議吃避孕藥後，2人在校園服用時遭師長撞見，一問之下，A才慢慢說出自己的悲慘童年及曾在那時吃過避孕藥的事情。

然而，檢警訊問過程中發現，A的大伯公不僅性侵A，也曾和A母在喝醉下發生過關係，遭A目睹過程。A母得知女兒被性侵後，卻稱其可能是記憶混淆，但法官不採信，認為大伯公已造成A身心受創，且迄今未表達歉意，斟酌犯罪動機、目的、手段、情節、所生損害，兼衡檢方對量刑意見，依對未滿14歲的孩童犯強制性交罪，裁處7年3月有期徒刑。

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