今天是三八婦女節，民進黨立委范雲與勞團召開記者會，點出當前職場女性「低薪、照顧、升遷」的3大困境與8大解方；范雲主張，解決女性的就業困境，要由政府帶頭做起；婦女團體也提出呼籲，家庭照顧假應由7天延長到14天，且政府應建立有薪休假的公共財源。

范雲表示，臺灣女性就業三困境是「低薪、照顧、升遷」，她提出八個「處方箋」，政府應制度性解決女性集中產業低薪現象；由政府帶頭改善低薪現象，提高委辦方案薪資；企業社會責任應更前瞻，ESG納入薪資透明化、同工同酬、董監事女性比例等資訊揭露；應將「薪資透明化」入法，根本性消除同工不同酬。

范雲再表示，政府應成立「照顧基金」，建立財源支持家庭照顧假有薪，分擔女性照顧重擔，另鼓勵友善雇主僱用受暴、單親婦女，補助弱勢婦女延托費用，讓弱勢婦女得以安心就業；范雲強調，整體而言，國家政策仍距離女性經驗太遠，內閣應持續增加女力，並修正行政院組織法，早日將內閣1／3性別比例法制化。

范雲認為，國際經驗顯示，政府帶頭是解決女性就業困境的關鍵。2017德國通過工資透明法，2018冰島開始實施企業同工同酬認證。歐洲議會更在去年通過協議，要求歐盟上市公司於要求企業2026之前達到全數董事會女性至少佔1／3等。

范雲期待溫暖內閣，能帶頭創造友善職場，讓女性安心就業，穩定工作，平等競爭。提升臺灣未來10年的國力，就從韌性內閣開始。

台北市產業總工會秘書長陳淑綸表示，女性低薪的原因也來自於產業集中，例如住宿餐飲業、服務業、照顧業、幼托教保業等，呼籲政府，必須帶頭做起，政府委辦業務必須提高薪酬，帶動相關產業薪資水準，改善女性低薪集中問題。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎指出，即使促進性別平等就業措施已有相關法令規範，女性在職場仍有許多不利。推動薪資透明化、建立家庭職場平衡的支持系統，刻不容緩。

婦女新知基金會副董事長洪惠芬表示，雇主對於勞動的高強度要求，導致中高齡女性很容易被排除在勞動市場之外，一旦女性因育兒中斷就業，後來再回到職場就困難重重，有薪跟延長天數的家庭照顧假就是最好的改革起點。

洪惠芬談及，請政府正視女性的就業困境，創造一個對所有照顧者、所有年齡都友善的勞動市場，有薪且延長天數的家庭照顧假是最好的改革起始點：家庭照顧假應由7天延長到14天，而政府應建立有薪休假的公共財源。