監察院前院長王建煊今宣布參選明年總統大選，恐影響明年藍營選情。王上午受訪表示，國民黨內目前可能人選都很好，但問題是這些人還是圍繞在「九二共識、一邊一國」，等於是獨立；民進黨主席賴清德本質也不錯，但主張台獨會有問題。

不過即便同屬藍營，王建煊說，這次用無黨籍選總統，沒有加入什麼政黨，總不能加入國民黨就要人家提名參選，「你算老幾？」這樣不行的。

王建煊表示，新北市長侯友宜市政做的真的很不錯，學會計的國民黨主席朱立倫「這個人不錯」，帶領國民黨也很辛苦，雖大家覺得朱魄力差一點，但朱上次選總統，他是支持朱的，當時宣傳車到林口，他還在路邊等朱，朱也跳下車擁抱。

但王建煊說，侯友宜與朱立倫都沒有主張和平統一，他還有很多政見，侯、朱兩人也達不到。王質疑，「一邊一國、九二共識」搞100年不等於獨立？共產黨會當笨蛋承認這個？對岸沒有能力就算了，有能力一定打你一巴掌武統

至於孫文學校校長張亞中，王建煊說，張人也非常好，在國民黨內是一直強調要統一的那一派，所以張在國民黨起不來，因為那一派在國民黨不是主流派；王說，與張現在談不上合作，但未來有機會可以請教和平統一。

此外，王建煊也提到，賴清德本人本質不錯，台南人對賴印象都說好，但賴主張台灣獨立，若當選總統，大陸不會在繼續忍耐下去，大概在他的任內就會打，打一巴掌2300萬人就完蛋了。

而民眾黨主席柯文哲，王建煊認為，人也不錯，柯當初醫生從政不被看好，後來做得還蠻不錯的，講話還蠻風趣的。