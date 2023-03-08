高雄市前鎮漁港西岸碼頭8日上午11點許傳出有民眾落水，高雄市消防及高雄港務消防隊獲報後到場搶救。據了解，溺者是1名男性，被救上岸時已無呼吸心跳，緊急送醫急救中，前鎮警方也同步正在確認身分及查明落水原因。