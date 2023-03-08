前鎮漁港1男意外落水 救起無呼吸心跳送醫搶救 12:242023/03/08 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前鎮漁港傳1男落水。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市前鎮漁港西岸碼頭8日上午11點許傳出有民眾落水，高雄市消防及高雄港務消防隊獲報後到場搶救。據了解，溺者是1名男性，被救上岸時已無呼吸心跳，緊急送醫急救中，前鎮警方也同步正在確認身分及查明落水原因。 棒球經典賽中華戰將 1／3系出高雄 鏟肉35KG變身最正女議員！ 她曾被狠酸婦女節「自揭傷疤」 高雄旅運中心啟用 喜迎郵輪觀光客 #前鎮漁港 #高雄 #無呼吸心跳 #高雄市 #落水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 球迷瘋狂敲碗！ 高雄經典賽直播派對辦在這 11:452023/03/08 體育 高雄水情轉「黃燈」 8日起供中鋼7500噸再生水 12:402023/03/08 生活 亞灣區地標 高雄港旅運中心正式啟用 10:582023/03/07 區域情報-高雄 《觀光股》國賓上季、去年獲利衝新高 睽違3年再發股利 07:582023/03/08 財經 《傳產》超霸氣 高雄買家2.4億一次包下三店面 17:092023/03/07 財經 最衰前夫！他討前妻財產 律師竟「沒牌照」騙走近70萬 12:282023/03/08 社會 知名茶葉蛋恐歇業 全聯冷嘲只剩健達出奇蛋 04:102023/03/08 生活新聞 神鬼男女花80萬買「法師證」 住廟20年白吃白喝領補助 私下接客慘了 12:352023/03/08 社會 周湯豪6月攻雄蛋 女粉喊內衣準備好了 04:102023/03/08 娛樂新聞 陳其邁「羈絆」妙喻台日友情 友台國會議員：像見到親戚一樣 11:562023/03/07 政治 高雄工會女幹部占比近3成5 邀律師談「這些事」看見女力崛起 11:492023/03/07 生活 校車司機、騎士爆行車糾紛 怒飆「哩勒XX啦」學生全傻眼 11:512023/03/08 社會 婦女節貼心獻禮！ 高雄14景點免費提供女性生理用品 10:452023/03/08 生活 疑不滿女兒被說壞話！ 他撂2友停車場堵人 持木棍打到骨裂 11:212023/03/08 社會 高雄警驚見失傳已久「毒物」 妙齡女欲蓋彌彰下場更慘 11:132023/03/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。