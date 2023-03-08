基隆市長謝國樑日前表示，基隆捷運的分擔款暴增3倍，若要讓基隆市吞下這筆負擔「門都沒有」。遭外界認為他「擺爛」、「不想蓋基捷」。謝國樑8日上午表示，他支持興建捷運，但他認為，基隆的荷包有限，實在無法照單全收。

謝國樑指出，因為他痛批基隆分擔金額一事，質疑他是否不想蓋基隆捷運。他說，這完全不是事實。但他認為，基隆市的荷包有限、市民的負擔也有限，如何與中央合作找出興建基捷，但又不致讓基隆市財政的負擔無法負荷的共識。

謝國樑強調，他支持基隆捷運，也瞭解捷運對城市發展的重要，尤其要開發沿線區域作為未來就業使用，但基隆市的荷包有限，過程中要和中央一起努力合作找出方法讓捷運蓋起來，在這前提上，讓市府負擔減到最低。

他說，基隆市現今要承擔的基捷分攤款53.85億元，絕對不是最後的數字，後續一定會再調整。他認為，捷運一定要蓋，地方也願意出點錢配合。但一下子建設經費翻倍，甚至可能更多，他是要向中央表達「不能那麼貴」。他強調，一定要替基隆爭取到更好的條件，這是他的工作，也是他的基本態度。

謝國樑說，近來有很多人拿不同城市蓋捷運的例子來說明，但基隆和這些城市相較，最大的不同點在於基隆不是直轄市，蓋捷運需要中央更多協助，如果中央認為沿線土地有開發利用價值，非常歡迎「中央指導我們，甚至協助我們興建且開發周邊區域，利益可以由中央來分配」，如此雙方比較容易取得共識。

至於基隆市府究竟能負擔多少金額，謝國樑表示，他就先不說多少，而是當初說的17億元，市府正審慎考慮，但在還沒答應前，金額又調漲3倍，是否可能再繼續調漲，真的很希望中央和地方攜手合作，一同促成基隆捷運。