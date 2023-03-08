高雄黃姓男子與前妻婚姻破裂後要打離婚官司，於是黃男找上「無律師執照」的許姓律師幫忙，許男先是向黃男收了律師費10萬5000元後，又陸續向黃男收取共55萬餘元的金額，孰不知許男從頭到尾只幫了黃男寫訴狀，連開庭時都利用理由推託掉，讓黃男認為根本是請了一個「鬼之律師」，經查後才發現許男沒有律師執照，因此憤而提告詐欺罪。8日高雄地檢署依詐欺罪、違反律師法起訴許男。

2018年4月開始，黃男要和前妻打離婚官司，收拾愛情最後的遺跡，於是黃男找上許男擔任律師，沒想到許男先是向黃男收了10萬5000元的律師費後，只幫黃男寫了訴狀和提供諮詢。

沒想到開庭日陸續到來，黃男卻從未見黃男出庭，每每都以其他理由推託出庭，讓黃男相當不爽。最後黃男成功打贏離婚官司，這時許男又跳出來，告訴黃男可以再幫忙追討前妻的財產，彈藥黃男給付執行費、保證金等費用，陸陸續續又騙了黃男55萬3千元，結果許男拿到錢後竟真消失不見，成為名符其實的「鬼之律師」。

黃男驚覺被騙後追查，發現許男根本沒有律師執照，於是向許男提出詐欺告訴。偵查時，許男坦承收取費用一世，但強調並沒有要騙人；但檢方根據匯款紀錄、黃男說詞等證據，認為黃男違反律師法和詐欺罪，偵結後依詐欺罪將許男起訴。