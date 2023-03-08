高雄市海洋局持續監測高雄海域的水質，圖為工作人員到愛河口取水檢測。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

為維護高雄市海域水質環境，高雄市政府海洋局透過辦理「高雄市海域環境監測計畫」檢測結果顯示，近3年海域水質皆符合海洋委員會所訂的海域環境分類及海洋環境品質標準，海域的重金屬鎘、鉛、六價鉻等合格濃度皆低於法規標準。

高雄市政府海洋局長張漢雄表示，透過向海洋委員會海洋保育署「海域環境監測計畫」，成功爭取到今年補助高市經費102萬2000元新台幣，配合海洋局預算217萬8000元共320萬元，持續辦理高市海域環境監測工作。

由於高市海域鄰接各河川出海口、軍港、商港、漁港、海岸公園區及其他海岸地區等，其海域水質常受到自然環境變化或人為因素呈現劇烈變化，造成對海洋環境的不利衝擊。

海洋局指出，自2004年起依據「海洋汙染防治法」執行海域監測作業，2011年縣市合併後，將原有14個監測採樣點增至現有36個，其監測頻率仍維持每季監測一次水文及水質、每半年監測一次底質與生態，並定期將監測結果上傳至海洋環境資訊系統網頁，提供民眾上網查詢監測資料。