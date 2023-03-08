22歲男子李佳修去年11月14日凌晨酒駕競速狂飆，行經行政院前的忠孝西路地下道時追撞前車，致24歲王姓駕駛傷重不治，檢方起訴後成為台北地方法院首件國民法官審理案件，經抽籤分案後，由審判長林鈺珍擔任受命法官，吳玟儒及洪寗雅擔任陪席法官，未來將與另6名國民法官一起審理。

至於李男因在押，經抽籤分案後由吳明蒼法官負責強制處分的審理法官，開庭審理後再裁定是否讓李交保或羈押。

警方調查，李男去年11月13日晚間和友人在北市夜店飲酒狂歡，之後到酒店續攤，翌日凌晨4時結束後，李男與5男1女分乘2輛車離開。但喝得爛醉的李男不滿開車的14歲曾姓少年駕駛技術不佳，強迫換手，卻猛踩油門在台北市區狂飆，4公里多的路只花4分鐘，可見速度之快。

李車行經行政院前的忠孝東路地下道時，沒注意前車減速，剎車不及追撞，造成前車駕駛王男傷重不治。

由於事故發生時巨大聲響，巡邏員警聽聞趕到現場，李竟拉扯員警，嗆員警「不敢開槍」，員警朝李男大腿連開2槍制伏。