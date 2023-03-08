阿凡達看一半… 情侶影廳內被警方包圍原因曝光

電影播到一半警方衝入逮人！新北市新莊分局警方，前（6）日下午5時許，在桃園南崁台茂影城內逮捕具天道盟背景的毒販呂姓男子（23歲），由於當時電影播放到一半，呂男及身邊的女友也當場被嚇傻，隨後警方還在車上查扣到上千包的毒咖啡包及其他違禁品，後續依毒品罪嫌將其送辦。

據了解，呂男為天道盟幫派份子，因涉嫌販賣毒品遭到警方鎖定，警方前天接獲線報，得知呂男及其女友前往桃園南崁的台茂購物中心看電影，因此持桃園地檢署核發的拘票及搜索票前往逮人。

警方行動前，先確認影廳內狀況，確認只有呂男及其女友2人在內，因此立即衝入將2人包圍，當時螢幕上的《阿凡達》播到一半，2人還帶著4D眼鏡，被警方突如其來的行動嚇傻在原地，但也只能乖乖束手就擒。

警方在呂男車上及隨身包包內查獲大量毒品咖啡包。（警方提供）

警方隨後也在呂男隨身包包及車上查獲彩虹煙5袋、卡西酮原料4包、毒咖啡包1011包及卡西酮原料4包等證物，訊後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並向上追溯毒品來源。

新莊警分局長周振安表示，為呼應法務部打詐、反黑、掃毒三箭政策，警方將加強幫派暴力與相關衍生犯罪查緝能量，打擊幫派不法分子，並建立反毒「友善通報網」，加強警民聯繫通報，以達淨化治安、人民安心之目標。

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