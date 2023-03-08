南韓演員宋仲基與宋慧喬先前因合作電視劇《太陽的後裔》相戀，而兩人在認愛沒多久便在2017年結婚，但這段婚姻維持1年8個月年就破滅，近期宋仲基也宣布與英女子結婚的消息，更升格當爸，如今製播《太陽的後裔》的KBS電視台卻在創社50週年演唱會上播出雙宋接吻的畫面，引發網友批評。

韓國電視台KBS日前在KBS Hall舉辦創社50周年時紀念演唱會「你的KBS，我們的50周年」，由於《太陽的後裔》為該電視台經典作品之一，當年最高收視率達到38.8%，因此也特別請來當年演唱OST《You Are My Everything》的歌手歌手Gummy登台演出。

不過，當歌手演唱到一半時，後面的背景畫面竟是播放宋仲基與宋慧喬在劇中接吻的片段，瞬間引發南韓網友熱議「為什麼一定要放接吻的鏡頭，麻煩有點眼色吧」、「電視台明顯是在火上澆油」、「雖然兩人都是演員，這是他們的工作，但畢竟已經離婚，沒必要再翻出來播出吧」、「男方都再婚了，還要再被拉出來」，但也有人緩頰「就只是電視劇畫面而已啊」、「在50周年特輯播這個還好吧」、「根本沒什麼」。

事實上，當年宋仲基與宋慧喬主演《太陽的後裔》認愛後，兩人大婚時更被稱為「世紀婚禮」，受到極大的關注，當時出席的嘉賓還包括章子怡、劉在錫、朴寶劍、李光洙、金鐘國、劉亞仁等人，陣容到豪華現場猶如小型頒獎典禮。