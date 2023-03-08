雄獅2月營收9.98億元 年增377.48％ 12:142023/03/08 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旅遊集團雄獅（2731）公告2月營收9.98億元、年增377.48％，累計今年前二月營收21.11億元、年增470.48％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雄獅2月營收較去年同期大幅成長，主要受惠政府解除組團禁令，觀光需求活絡帶動司營收增長。 聯強二月營收261億元 年減1％ 光寶2月營收108億元 年減2％ 明係2月營收創單月新高 股價大漲逾6％ #雄獅 #月營收 #旅遊集團 #累計今年前 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 銷售活絡升溫 全宇2月營收月增30.76％、健喬年增40％ 18:412023/03/07 財經 研華2月營收52.3億元 登同期新高 15:522023/03/07 財經 《營建股》國產2月營收維持高檔 年增率達6成 10:282023/03/08 財經 八貫2月營收雙減 3月蓄勢回升 04:102023/03/08 證券．權證 八貫2月營收月年雙減 3月蓄勢明顯回升 17:232023/03/07 財經 東陽2月營收年增38.94％ 創歷年同期高 10:232023/03/08 財經 2月營收雙增股 法人先卡位 04:102023/03/08 證券．權證 樺漢2月營收報喜 年增近6成 17:452023/03/07 財經 台塑四寶2月營收彈升 Q2齊唱旺 04:102023/03/08 財經要聞 《半導體》2月營收登第4高 昇陽半導體抗跌 12:182023/03/08 財經 上月營收看板 台灣高鐵 年增3成 04:102023/03/07 證券．權證 聯強 上月營收平去年同期 04:102023/03/08 證券．權證 《電腦設備》樺漢2月營收續登同期高 前2月增近4成 17:392023/03/07 財經 《電子通路》聯強2月營收雙降 前2月減近1成 15:492023/03/07 財經 《生醫股》健喬2月營收年增4成 全年成長動能仍強 08:072023/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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