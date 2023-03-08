香港《星島日報》報導，近年時代轉變，女性在職場的待遇和保障備受社會各界關注。今天(8日)是婦女節，智聯招聘發布《2023中國女性職場現狀調查報告》，從職場發展、婚育家庭、職場性別平等維度，洞察職場女性生存發展狀況。

據紅星新聞報導，從薪資來看，2023年，女性的平均薪酬為8689元／月（人民幣，下同），與男性的9942元／月相差1253元，總體來看，男女薪酬差距呈逐年縮窄趨勢。2019年，女性比男性月薪低23.5％，2023年相差約12％。報告認為，這在一定程度上說明女性的職場價值日益得到更多認可。

從工作時間來看，有41.9％的女性每天工作9小時以上。除了在工作上夠拚，女性也是操持家務的主力軍。68.8％的女性每天從事家務勞動1小時以上，遠高於男性的47.2％，也高於去年的50.9％。

另外，報告顯示，約6成女性將業餘時間主要用於休息和娛樂，但也有高達40.6％的職場女性在業餘時間也要充電學習，與去年基本持平。女性的學習意識比男性更強，在業餘時間充電學習的男性佔比36.8％。同時，女性在鍛煉健身和社交會友上投入的時間更多，分別有31.2％和27.5％的女性用業餘時間鍛煉和會友，佔比高於去年的22％、16.2％。與此同時，將時間投入這兩項業餘活動的男性分別佔比32.4％、27.2％，與女性大體相當。

婚育仍是職場女性重點關注話題。報告顯示，逾1成已婚女性不想結婚，超過4成未婚女性希望30歲以後結婚或不婚。對於不準備生育的職場人而言，「養孩子經濟負擔重」是首要因素，總體佔比達60.2％，與去年持平。而在已婚已育的女性中，超7成「寶媽」當過全職媽媽，超2成為緩解經濟壓力重返職場。

數據還顯示，在已婚已育職場人中，49.3％的女性認為配偶「基本沒有承擔家務、照顧小孩的責任」，佔比高於去年的23.1％。僅6％的爸爸認可此說法。