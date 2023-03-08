一名女網友表示，最近公司來了一名新人妹妹，顏值中上，但很愛笑又有禮貌，辦公室裡不管是男同事還是女同事都喜歡她，讓她好奇是不是可愛的人在職場上比較吃香，引起網友討論，不少老鳥表示，愛笑和有禮貌確實討人喜歡，否則就算和韓國女團成員周子瑜一樣漂亮，但不親切有禮貌，也不會受歡迎。

一名女網友近日在Dcard上發文表示，公司最近來了新人妹妹，顏值中上，算是可愛型的女生，每天臉上都掛著可愛的笑容，對同事們很有禮貌，雖然工作能力中等，但態度認真，因此同事們都很喜歡她，連主管也不例外，只要妹妹有好表現，老闆就會不吝嗇的誇獎，因此原PO很好奇，職場上是不是可愛的女生比較討喜，而且因為妹妹年紀較小，所以大家不自覺都會對她比較寬容？

女網友說，她工作的部門有一位非常漂亮的女同事，顏值超高但性格高冷，工作能力很強，但在辦公室只是較受男同事歡迎，人緣並不如這位新人妹妹，所以才會想說是不是可愛比漂亮更吃香。

貼文引起網友討論，不少職場老鳥表示，顏值可能影響到人緣，但在職場上最吃香的是「愛笑」和「有禮貌」，「不是可愛才吃香，是有禮貌跟愛笑」、「妹妹長得可愛又親切禮貌、做事認真，那今天就算周子瑜外貌等級的來了，但沒有這個妹妹親切禮貌，我相信大家還是會比較喜歡跟妹妹互動」、「個人經驗，有禮貌跟愛笑在職場上滿討人喜歡，聽過資深同事對新同事的想法是覺得新人都笑笑的，看了很討喜」。