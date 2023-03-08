志工參與淨山活動。（東勢林管處提供）

國家森林監測志工成軍合照。（東勢林管處提供）

想成為台灣珍貴山林資源的守護者嗎？東勢林區管理處第二期國家森林監測志工正式開始招募，自即日起至5月5日止，凡錄取成為國家森林監測志工者，未來將可參與該處林地巡護工作，協助遏止濫墾、盜伐、傾倒垃圾等行為；歡迎年滿18歲，65歲以下，高中職以上畢業，對林業各項工作具有服務熱忱及興趣者，踴躍報名。

東勢林區管理處指出，為結合民間力量，加強巡護山林，該處第一期國家森林監測志工自106年起成軍，35名志工至今已累積巡護達1230趟次，期間曾多次協助撲滅區外保安林周邊火警，並且多次參與淨山、淨灘及移除小花蔓澤蘭等活動，守護山林功不可沒。

東勢林管處說，本年度預計再招募10名志工，巡護範圍為東勢林區管理處轄管林班地，為強化民間參與深山特遣巡護力量，森林監測志工可和森林護管員們一起進行5日以上深山特遣勤務，共同發掘非法侵害及生態資源情形，將成為畢生難得的體驗及成就。

東勢處強調，森林監測志工錄取後，將由機關安排基礎及實務訓練課程，包含濫墾案件實務、巡護及通報技巧、基本救護及應變處理等專業課程，歡迎有志人士、退休人員踴躍報名參加