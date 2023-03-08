離島中的離島馬祖莒光鄉西莒，因運補的貨船21天未靠港補給，造成駐守的阿兵哥模仿遭遇船難的人在沙灘留字「S.O.S」，「只有白飯沒有肉吃」。消息曝光後國防部立刻遭到朝野及民眾撻伐。國防部長邱國正甚至公開向官兵道歉。據了解，在沙灘留字官兵，疑似為上島不久在島休假的軍事訓練役男，他們可能萬萬沒想到，自己的大作，引發高度政治效應。

據了解，莒光駐軍10天運補一次，但近日因貨船故障及海象差，導致2次運補暫停，在4日、5日兩天，伙房只好用肉罐頭代替肉類主食。

5日下午，沙灘上出現「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」、「不要罐頭」文字，疑似官兵強烈表達對目前伙食的不滿及對肉的渴望。經網友將照片貼上臉書後引爆軒然大波。

隔日(6日)清晨，馬防部指揮官立刻押著後勤補給官，載運兩天分肉品趕往西莒。隨後國防部臨時派遣C-130運輸機，在上午11點也運補4.5噸，可供10分的肉品運抵南竿島，暫時解決燃眉之急。但眼前的問題解決，卻也凸顯出馬防部後知後覺，未能掌握離島駐守部隊官兵的需求，才是問題之所在。