儘管農委會為解蛋荒緊急從澳洲進口雞蛋，但仍無法解決缺蛋問題，雞蛋批發價已漲至每台斤55元的歷史新高，但卻還是有人堅持不缺蛋，親綠「盾牌牙醫」史書華日前甚至在其臉書粉專稱「缺蛋？還是缺腦？」結果疑似遭檢舉到被臉書下架，讓國民黨台北市議員鍾沛君忍不住喊「天道好輪迴，蒼天饒過誰，爽啦！」

鍾沛君今（8）日在臉書表示，缺蛋問題持續延燒，小至路邊小吃攤、大到跨國連鎖店家，近日陸續貼出缺蛋公告，不是停止供應蛋類商品就是暫時調漲，但竟有店家因此遭側翼攻擊，稱是假消息、帶風向，還以寸草不生的兇狠樣貌出征店家。

「現在這麼多店家都發難缺蛋，側翼還要繼續出征嗎？」鍾沛君質疑，民眾想吃蛋，店家做小本生意，雙雙權益受損，大聲幹譙都不爲過，結果還得忍氣吞聲的道歉，深怕招惹側翼，台灣怎麼會變成這樣？

鍾沛君強調，缺蛋就是事實，連民進黨政府都早已不再持續狡辯，但史書華日前還嗆「缺蛋？還是缺腦？」把缺蛋問題歸咎於人民恐慌，千錯萬錯都不是民進黨的錯，結果該粉專疑似因此被大量檢舉而遭臉書下架，「所謂『天道好輪迴，蒼天饒過誰』，爽啦！」