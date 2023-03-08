今天是3月8日國際婦女節，衛福部舉辦「2023 Next Round 我們的下一回合」慶祝活動，邀請世新大學性別研究所所長伍維婷針對過去幾年台灣婦女的權益進行分析。結果顯示近幾年婦權雖大致朝正面發展，但仍存在「三高三低」的六大問題。

伍維婷指出，所謂三高三低包含高受暴率、高家務貢獻、高社會貢獻，以及低出生比例、低教育投資比例、低就業機會與薪資報酬等。她進一步指出，女性高受暴率雖在2022年從80％下降至64％，但卻面臨數位性別暴力的新形態暴力，這是未來必須努力的重點。

此外，近幾年女性地位雖有提升，但在家中仍然扮演高家務貢獻的角色，伍維婷表示，根據2019年調查，男性在家務工作的分配重要度僅有24.9％，代表仍有近8成的重要家務是由女性負擔，未來應提倡男女一起做家務，將男性隊友的角色納進來。

在高社會貢獻部分，伍維婷引用2021年的調查，指出女性投入地方政府社會服務工作隊的比例高達68.6％，但這些服務隊的上層決策圈卻都還是由男性把持，例如農漁會理監事、社團法人總幹事、理事長的女性比例仍較低，且身心障礙女性與年輕女性的參與比例仍偏低，都有待改進。

針對三低的低教育投資比例，伍維婷拿出109學年的博士班畢業性別比例，其中男性為女性的1.99倍，顯示社會仍然對男性的教育投資較高，且科系上仍存在男理工、女人文的刻板印象，影響女性受教權相當深遠。

伍維婷分析，台灣目前仍存在男理工、女人文的刻板印象，主要是因社會上的女性典範太少，影響女性在自我實現上的想像空間，例如大學校長中僅有9％比例是女性，且國內女性在25至29歲有高達近9成的勞動參與率，但2022年統計的整體女性勞參率僅51.6％，顯示職場環境也是需要提升的一大環境。

伍維婷說，台灣女性的薪資所得平均落後男性15％，每月比男性少領6000元，這在全世界僅排全球倒數第8，且除了男女性的水平隔離（男理工、女人文），垂直隔離如決策圈、董事會、主管階層女性仍落後男性，都是降低女性勞動參與率的原因。

伍維婷呼籲，台灣政府近幾年雖很努力改善男女性別平等問題，但面對性別文化導致的政治、經濟等社會結構問題，仍有待政府民間共同攜手提出制度性翻轉，這樣未來每一位女性才有自我實現的機會。