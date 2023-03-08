沉寂已久的大陸電商平台再燃戰火。市場討論許久、3月6日正式在京東App亮相、祭出百億元（人民幣，下同）的價格補貼、上線24小時後，雖然京東又上新近百款產品，但數量和覆蓋品類上與同樣祭出補貼反制的拼多多仍存在差距。從補貼力道看，熱門產品最終售價要略低於拼多多，兩者的差價多為20、30元。

但大陸電商零售專家張強則認為，京東上線百億補貼，對拼多多的影響是長期的，如今拼多多把重心放在跨境電商平台Temu上，當京東恢復價格戰的打法，讓拼多多有些腹背受敵。

值得注意的是，電商三巨頭的阿里巴巴近日也談及價格問題。在日前的財報電話會議上，阿里巴巴CEO張勇表示，在提升用戶體驗、鞏固市場地位方面，會提升商品的性價比，價格永遠是消費的王道。但他也強調，沒有一家可以通過自身持續的價格補貼可以改變局面，最終改變還是要靠技術。

在京東祭出百億元補貼後，拼多多也隨即開啟了反制，通過發放優惠券的方式希望在價格上搬回優勢。不少大陸網友表示，價格戰之下最終得利是消費者，隱形壓力也降到阿里巴巴頭上。

對比兩家補貼競爭電商，觀察到京東將百億補貼的入口放在了京東App首頁，向拼多多看齊、給予流量曝光。從品類來看，補貼覆蓋電腦數位、家用電器、家居家裝、糧油生鮮、食品飲料、生活服務等13個領域。拼多多百億補貼則覆蓋手機、電腦、大家電、食品、數位、男裝、戶外等23個品類。

根據新浪科技引述深度科技研究院院長張孝榮表示，京東此舉有點二次出征的意思。京東早就成立了京喜事業群對標拼多多，但疫情三年沒有進展虧損巨大。京東創辦人劉強東回歸後又重新啟動京喜，回到「低價」路線。

張孝榮認為，儘管戰略方向符合潮流，但京東挑戰不小，比如大量用戶的消費習慣已發生變化，百億補貼能否實現預期目標還需要時間觀察。