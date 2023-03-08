女星陳天仁與有甜美的臉蛋，而有著「象迷娘」的稱號，2021年與男星周孝安結婚後，便生下可愛的女兒，她也經常透過社群媒體與粉絲們互動，分享育兒生活。但過去她的感情生活並不順遂，近日就在節目中分享自己曾遇到前男友「1人多劈」的慘況，讓眾人全傻眼。

陳天仁近日登上由Melody與沈玉琳所主持的綜藝節目《11點熱吵店》，談論「12星座出軌事件」，陳天仁便提到過去曾交過一個經朋友介紹的雙子座男友，對方職業是一名調酒師，交往初期男方對她非常好，每天都會替她煮水煮蛋及準備溫開水，一度認為對方就是真命天子。

但有次陳天仁出國工作5天，回台後她便突然湧上「第六感」，拿起男友手機開始查看，發現他的聊天紀錄裡有幾個「演藝圈的圈內男生」，接著往上看訊息才發現他們的對話相當曖昧，還約在18禁場所，讓她當下有點嚇壞，心想「自己知道太多事情了」。

但繼續查看後發現還有其他人，而且對方還是知名表演圈的男老師，過去她也曾上過該名老師的課，兩人除了有私約外還聊到「性方面」的事，接著她就發現在她出國的這幾天裡，男友一共與她也認識的兩個男同志見面，並跟前女友通過電話，讓她忍不住與男友攤牌，而男友最後也坦承在她出國的5天裡曾與1名圈內男星、2名同志、1位前女友出軌；陳天仁在沉澱10多天後還是決定分手收場。而她的故事太過勁爆讓沈玉琳也忍不住開玩笑表示「你們這一行好亂」引起全場哄堂大笑。