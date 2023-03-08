延宕多時的台北大巨蛋，新任台北市長蔣萬安上任時宣示要盡速解決並力拚年底試營運。而副市長李四川今清晨在臉書貼出3張大巨蛋內部照片，只見熊熊火光在大巨蛋場館正中央燃燒，原來是正辦理煙控性能現場試驗，李四川也喊話，持續朝7月底前取得使用執照的目標努力，讓台北市儘快有一個室內棒球場。

大巨蛋的防火避難及排煙審查，目前已取得內政部正式認可函，北市預計4月完成大巨蛋工程，預計7月取得使用執照、年底前試營運，運動場館初期將先以容納1萬人進行試營運。

李四川表示，前幾天他人雖然在日本，市府同仁還是把大巨蛋施工狀況line給他，讓他掌握大巨蛋每天的工程進度。

他說，蔣萬安市長緊盯大巨蛋的進度，遠雄公司自接到內政部的許可函後，也全力趕工，為取得使用執照，大巨蛋正在辦理煙控性能現場試驗，市長也要求消防局依規定審查，確保安全，朝7月底前取得使用執照的目標努力，讓台北市儘快有一個室內棒球場。

而蔣萬安上午出席活動時被問及大巨蛋進度，蔣萬安也表示市府從二月開始就在進行相關煙控性能試驗，並持續朝7月取得使照的方向努力。