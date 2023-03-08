標普全球評級所持的理由是，汽車產業供應鏈常態性供應不穩，以及成本居高不下，要看到日產獲利與業績出現強勁反彈的話，是不太可能的。因此，下修日產投資評等1級至BB+。

彭博社認為，好不容易走出虧損兩年陰霾的日產汽車，在3月底結束的2022財年中，有機會達成3600億日圓，約27億美元全年營利目標。不過，日產新車款卻難吸引車主眼球。還有，日圓已不再似2022年底般弱勢，日產也漸漸無法享有日圓貶值所帶來的好處。

標普全球評級指出，過去3年多以來，日產一直處於疲弱不振狀態。再加上2023又是充滿挑戰的一年，故日產獲利恐怕還是不怎麼樣，可能比之前預估的更不好。

日產這幾年的管理經營歷經風風雨雨，以2018年來說，曾被封為日產救世主的前執行長戈恩（Carlos Ghosn），因涉及逃漏稅等罪行遭逮，但後來在2019年最後一天時，竟神奇出境日本並潛逃至它國。

上個月左右，1999年為避免日產破產，故開展相互結盟關係的法國雷諾汽車宣布，已把日產持股從43%大幅降低至15%。同時，雷諾日後也可脫手這些價值40多億美元的股份。

標普全球評級認為，未來一到兩年，日產獲利能力將繼續落後在競爭對手後面。同時，產業供應鏈的問題或將繼續存在，進而全面影響到美國與歐洲業績復甦，汽車也將被迫降價出售。

被國際信評公司調降評等之後，也表示日產以後需要付出更高代價才能順利籌資。但日產汽車並不孤獨，日企中的軟體銀行以及樂天集團，也同獲標普給予垃圾評等，這兩者分別是BB+以及BB等級。

不過，就未來展望來說，標普還是肯定日產的，因為日產獲利能力正逐步改良，且財務規劃不躁進偏保守。預估2023財年期間，日產可望賣出360萬至370萬輛汽車，還是低於日產長期戰略目標540萬輛。

標普全球評級認為，在未來1年到1年半時間內，若日產能明顯提升銷售量，且現金流入增加的話，可考慮重新調升評等。不過，如果自由現金流長期都是負的、財務投資方向明顯有其它變化，或者在北美或中國大陸市占率下降的話，或將繼續下修目前的垃圾評等。