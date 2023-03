基於用戶數據最終可能落入中國政府手中,導致國家安全利益受損等疑慮,TikTok在美國等西方世界受到炮火攻擊越來越猛烈。

以參議院外交事務委員會主席、民主黨參議員華納(Mark Warner)為首的12名兩黨參議員周二共同聯署一項法案,將授權商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)下令禁止危及國家安全的外國技術,包括母公司為中國企業的熱門短影片分享應用程式TikTok。

華納表示,除了中國之外,這項法案亦將俄羅斯、北韓、伊朗、委內瑞拉及古巴控制的技術納入管制名單。

美國國家安全顧問蘇利文周二發布聲明表示,我們期待與民主黨和共和黨在該法案上繼續合作,我們呼籲國會迅速採取行動,將法案送交總統簽署。

此前華納辦公室表示,這項法案名為《限制危及資通訊技術安全威脅法案》(Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology, RESTRICT),將全面解決TikTok等出自於敵對國家的技術所構成的威脅。

華納曾在接受媒體訪問時表示,他對於美國人在TikTok看到的內容類型感到擔憂,「TikTok正在取得美國人的數據,但更讓我擔心的是,TikTok可能成為一種宣傳工具」。

TikTok母公司為中國字節跳動(ByteDance),在美國擁有超過1億名用戶,該熱門短影片分享平台發布聲明表示,任何美國封殺TikTok的禁令,都在阻止美國向我們全球十多億用戶輸出其文化與價值。

TikTok執行長周受資將於3月23日現身美國國會。

該法案將要求商務部長雷蒙多找出構成國安威脅的外國資通訊產品,並找出解決之道。雷蒙多發布聲明表示,她樂見這個解決此類威脅並保護美國民眾與國家安全的立法框架,並承諾將與參議員合作,共同推動法案在國會通過。