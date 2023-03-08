截止周三上午11:40左右，加權指數下跌87.33點或0.55%，報15770.56點；櫃檯指數上漲0.21點或0.10%，報211.35點。

台股ADR周二表現不一，晶圓雙雄台積電、聯電ADR分跌0.81%、1.56%，日月光ADR收平，中華電ADR則收漲0.13%。權值王台積電(2330)開跌3元至521元，盤中最低跌6元或1.15%，報518元。聯電(2303)則一度拚搏翻紅，日月光投控(3711)、鴻海(2317)在盤下震盪，聯發科(2454)更大跌近3%。

光學股表現不俗，大立光(3008)開低後翻紅上揚，最高達2495元、上漲2.25%；銘旺科(2429)、艾笛森(3591)、一詮(2486)、榮創(3437)亦漲幅紅潤。機電類股如中興電(1513)、士電(1503)、華城(1519)續威；而軍工族群漢翔(2634)、雷虎(8033)、寶一(8222)、精剛(1584)、和成(1810)亦再起攻勢。

跌幅前三由傳產全包，觀光類股跌逾2%，水泥、玻陶亦跌約1.5%，航運、化工也下滑超過1%。其中航運中，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)跌幅相對有撐，貨櫃三雄表現則弱勢，長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)跌幅逾1%，散裝的新興(2605)、裕民(2606)更跌超過3%。

成交比重方面，電子、半導體類股跌超過0.5%，比重亦大挫，分別失守六成、三成占比，而電機、生醫則比重走升。

聯準會主席鮑爾周二在參議院銀行委員會表示，若未來的經濟數據顯示需強硬控制，然聯準會已準備好加大升息的步伐，強勢宣示打擊通膨，他周三將赴眾議院金融服務委員會備詢。美國周五也將發布備受關注的美國2月非農就業報告，這是影響聯準會升息路徑的關鍵數據之一。

分析師表示，台股創高過程中量能並未明顯增溫，顯示多頭追價意願不強，但在國際股市回檔之際，外資小幅買超台股2個交易日後是否馬上變心值得留意。券商也認為，由於美國升息態勢不減恐導致資金動能減弱，5日線15717點將是短線多空觀察點，市場關注接下來周五公布的2月非農報告，進一步判斷利率後續走勢。

然而投顧法人提出，台股下跌幅度比預期還少，OTC指數還上漲，表示台股表現與美股有點脫勾，看起來行情還是有機會。但追價還是有風險要注意，不宜投入全部資金追高，需控制金額，且考量個股基本面。