昇陽半導體股價1月回測55.4元的2個月低點，近日止跌向上，今（8）日小幅開低後在買盤敲進下翻紅走揚，不畏大盤拉回挫跌逾百點，上漲1.55％至59.1元，鄰近午盤維持逾1％漲幅。三大法人昨日調節賣超155張，本周迄今合計仍買超351張。

昇陽半導體公布2023年2月自結合併營收2.79億元，較1月2.6億元成長7.32％、較去年同期2.18億元成長達27.85％，創同期新高、歷史第四高。累計前2月合併營收5.39億元，較去年同期4.78億元成長達12.79％，續創同期新高。

昇陽半導體在再生晶圓產能增加、晶圓薄化訂單逐季好轉下，2022年營運成長動能轉佳，合併營收續創31.38億元新高、年增18.36％，歸屬母公司稅後淨利3.25億元、年增達38.02％，每股盈餘（EPS）2.17元，雙創近3年高。

截至去年底，昇陽半導體新竹廠月產能達39萬片，去年9月量產的台中新廠亦提升至7萬片。展望今年，公司維持穩健擴產計畫不變，台中廠月產能上半年可望擴增至10～12萬片。法人看好昇陽半導體首季及上半年營運均有撐，將優於去年同期。