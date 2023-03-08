大陸界面新聞8日報導，俄烏衝突，以及隨之而來的歐洲能源危機掀起了液化天然氣（LNG）熱潮。國際能源署（IEA）最新發布報告顯示，雖然去年全球LNG供應僅出現了小幅增長，但貿易額達到了歷史最高。歐洲的需求飆升成為主要推手，美國則成為主要獲益國。對於今年，IEA認為中國的LNG需求將成為關鍵。一旦中國需求增大，在歐洲失去俄羅斯管道天然氣供應的背景下，全球購氣競爭將加劇、LNG價格將再度上漲。

美國最大LNG出口商Cheniere能源最新公布的財報顯示，該公司去年收入翻倍，實現了轉虧為盈。

IEA公布《2023年第一季天然氣市場》報告指出，雖然去年歐洲對LNG的需求激增，但全球的LNG供應僅增加了5.5％。由於對未來需求的不確定、建設成本上漲，各國並沒有在去年大手筆啟動LNG生產新項目。

但俄烏衝突引發的能源危機推高了天然氣現貨價格和LNG進口價。去年，在供應僅小幅上漲的情況下，全球LNG的貿易額卻升至4500億美元，為有記錄以來最高。

此前，亞洲是LNG需求增長的核心地區，但去年歐洲成為了這種公認的最乾淨化石能源的新熱土。

歐洲去年的LNG進口量飆升63％，增加了660億立方米。新增進口中有2／3來自美國，其餘1／3來自卡達、埃及、挪威、俄羅斯等。

由於價格上漲，歐洲LNG的採購成本比2021年翻三倍，升至1900億美元；該地區的LNG進口價則升至2021年的兩倍以上。

俄羅斯曾是歐盟的主要天然氣來源國。2021年歐盟有39.3％天然氣進口來自俄羅斯，其次為挪威、阿爾及利亞和美國，美國僅貢獻了7.1％。

但去年，在西方對俄羅斯推出制裁措施後，俄羅斯減少了對歐盟的天然氣供應。北溪管道爆炸事件則讓俄羅斯向歐盟運輸天然氣的主管道完全停運。

在需求上，隨著電力系統減少對天然氣的使用，今年經合組織歐洲國家的天然氣需求或下降3％。而對於今年的LNG價格和供應情況，IEA認為中國將成為關鍵因素。

報告指出，歐洲去年的LNG進口量能飆升63％，主要是因為中國的LNG進口量下降，使得主要出口國有額外LNG運往歐洲。

對於中國今年的LNG進口需求，IEA做了三種預測，從最低進口量750億立方米到最高1150億立方米不等，相差高達400億立方米。

如果中國的LNG進口需求沒有達到最高預測值，則依靠現有的長期供應合同，中國或無需加大從現貨市場購買LNG，也為歐洲採購提供了空間。

但IEA能源市場與安全部門負責人佐藤圭介（Keisuke Sadamori）指出，如果今年全球對LNG的需求回升到危機前水準，則各國圍繞LNG的搶購將更為激烈，價格也將隨之再度上漲。