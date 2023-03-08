針對蔡英文總統將提名四位新任大法官，並指定由賴清德副總統擔任召集人組成審薦小組。國民黨立委陳以信指出，大法官應超越黨派獨立行使職權解釋憲法，如由身兼民進黨主席的賴清德舉薦大法官，將混淆黨政分際嚴重違反憲法精神。他批評蔡英文此舉陷賴清德於不義，並呼籲蔡英文收回成命，賴清德應主動迴避，不該成為毀憲亂憲的罪人。

陳以信表示，由於黃虹霞等四位大法官任期將在今年底屆滿，蔡總統如再提名四位新任大法官，將造成15位大法官全由蔡總統提名。陳以信指出，2015年馬英九總統最後一年時，也面臨相同情形，當時民進黨立委與民間團體公開批評違憲，要求將提名權交給下任總統。陳以信質疑，現在蔡總統也要提滿全部大法官，他問這些民進黨立委與民間團體人在哪裡？為何不站出來批評蔡總統違憲亂憲？

陳以信指出，現在蔡總統欲提名新任大法官最大問題，在於邀請賴清德副總統擔任審薦小組召集人，由於賴副總統身兼民進黨主席，此舉形同由政黨主席來舉薦大法官人選，此舉逾越黨政分際違反憲法精神，更對大法官依憲獨立行使職權造成極大諷刺。陳以信呼籲蔡總統應即收回成命，改邀其他公正人士擔任審薦小組召集人，尤其賴主席也該主動要求迴避，不要讓蔡英文陷賴清德於不義，反讓賴清德變成違憲亂憲的罪人。