全中運奪金熱門選手湖口高中田徑選手徐立紘，去年在全國中等學校運動會拿下高中男子組5000、1萬公尺金牌，今年3月初在新北青年盃田徑錦標賽，跑出30分52秒45成績，不斷刷新個人最佳紀錄，被媒體譽為「萬米最快高中生」，並獲得亞青賽資格，下月他還要挑戰打破全中運紀錄，可望為新竹縣留住兩面金牌。

徐立紘曾受疲勞性骨折、椎間盤突出所苦，去年全中運前夕，還在訓練時出車禍，但因全中運受疫情影響而延後至7月，徐立紘在傷後恢復練習，一舉奪下雙金，不過在8月又面臨確診，他靠著規律的練習、修復，持續突破個人紀錄。

湖口高中教練朱盛豐表示，在徐立紘國中時期，選手最長距離僅1500公尺，待上高中後，和徐就讀國中時期的教練林月珍討論過，發現徐立紘的耐力表現佳，因此開始訓練5000、1萬公尺長跑。朱盛豐坦言，徐立紘的先天條件不是最好的，但心態卻很好。徐立紘2021年在全國中等學校田徑錦標賽奪銀，在終點後為金牌得主鼓掌，畫面被媒體捕捉到，令人印象深刻。徐立紘練習自律、態度謙虛，場上又鬥志旺盛，不僅為自己屢創佳績，也鼓舞田徑隊的學弟、學妹們。

徐立紘去年11月在全國中等學校田徑錦標賽，以31分56秒23成績封王，今年2月在港都盃全國田徑賽飆出31分01秒54成績，躍居歷年高中第2傑，當時僅差6秒就達到亞洲青年田徑錦標賽的參賽資格，不過很快再創紀錄，3月初在新北青年盃田徑賽公開男子組1萬公尺越級打怪，跑出30分52秒45成績，成功拿到今年亞青賽門票。

徐立紘今年2月也在新竹縣的中小學聯合運動大會的5000、1萬公尺兩項破大會紀錄，他當時也表示，今年全中運不僅要拿金牌，更要打破全中運的紀錄，期望在新竹縣的主場，穩定發揮、突破自我。