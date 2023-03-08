紀錄片《以神之名：信仰的背叛》近日在串流媒體上映，引來社會大眾對於邪教議題的討論，其實不僅在韓國，台灣也會有類似宗教挾教義之名，實則情緒勒索或逼迫教徒做離譜的事情，劇集《通靈少女》原型的索菲亞先前上節目也透露有人因信教被迫在兩、三年間必須結婚生子，否則會被嬰靈索命，當事人為此相當困擾，家屬跑來找索菲亞求救，她冷回：「真的是智障」。

具有通靈體質的索菲亞先前上《新聞挖挖哇》分享身邊有人因為信教遭騙的經驗，她回憶有人自稱看得到旁人的前世今生，要求他人兩到三年內必須趕快結婚生子，否則身邊跟的小孩會來索命，要求A男必須跟B女結婚，「我看到你身邊有一個靈，那是你們前世的小孩，所以你們一定要結婚」。

索菲亞說，後來被迫結婚的家屬來問她是否真的有這種事？索菲亞打趣回說：「真的，你們真的是智障」，並轉頭問節目中的老師有誰會這樣跟民眾說，索菲亞說，但沒辦法，一般民眾聽到這種事就是會害怕容易動搖，還會質疑索菲亞：「萬一是真的怎麼辦？」索菲亞則無奈問有誰能保證別人一年內不出事，意指就算沒按照神棍所說的去做真的出事了，也只是機率和巧合而已。

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索菲亞進一步說，當時她跟來求問的民眾說：「我真的沒辦法保證你兒子的安危，我沒辦法賭這個萬一，那我只問你一件事，你要（叫你兒子）娶這個女孩子嗎？你敢（叫你兒子）娶這個女孩子嗎？」並繼續問對方：「你不會覺得說它就是一個邪教嗎？」言下之意是希望對方拿出理性好好想想，這樣的宗教是否還值得相信。