28歲香港名媛蔡天鳳碎屍案震驚華人世界，嫌疑犯目前累積7人，其中昨（7日）被逮捕的「IG女神」潘姓網紅，今（8日）上午獲准以5萬港幣（約台幣19萬）保釋，5月8日再訊。

29歲潘姓女網紅疑替蔡天鳳的前夫潛逃，涉嫌協助犯罪，昨中午本來要前往大陸，被大陸執法人員遣返香港，並押回警署偵訊。根據港媒《東網》報導，今（8日）上午獲准以5萬港幣（約台幣19萬）保釋外出，期間須提供住址、交出旅遊證件、不得離港和每星期向警方報到2次。

據悉，潘女的IG粉絲超過3萬，曾與不少演藝圈大咖合照，包括古天樂、黃百鳴、關楚耀和張振朗等人，且住在香港九龍站高級住宅天璽，生活富足。

蔡天鳳碎屍案震驚社會，前夫、前公公、前大伯被控謀殺罪，前婆婆涉嫌妨礙司法公正罪，一家四口均不得保釋，押至5月8日再提訊；至於前公公情婦、遊艇公司林姓職員目前保釋候訊，前者3月下旬須向執法部門報到，後者與前夫全家一起在5月8日再訊。