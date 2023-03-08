《日本經濟新聞》日前報導，稱我國退伍軍人9成赴中出賣情報，引來非議，民進黨立委劉世芳、何志偉、羅致政、蔡適應以及無黨籍立委林昶佐更提案調查除退役軍官，讓國民黨議員應曉薇忍不住開嗆林是「一位力爭上游的百分之百舔官」，並稱該臨時提案是「放他媽的屁」，連內容掉字還要臨時手寫。

應曉薇說，《日經》昨對於自身報導造成困擾，竟只願表達遺憾卻未對退伍軍人道歉，她身為中正、萬華區議員、黃復興黨部議員以及退伍軍人「國軍克難英雄」的女兒，痛批退伍軍人保家衛國的情操豈可被日媒侮辱。

應曉薇表示，台灣立委面對此情此景，竟胳臂向外，還臨時提案要調查退除役軍官，這是在退伍軍人受到外侮後的傷口上撒鹽。她更對林昶佐說「我告訴你，你又惹到我了！」

應曉薇說，林昶佐的選區青年公園、中正區住有多少退役軍人、榮民，平日循規蹈矩，林竟敢不譴責日媒，還配合污指軍人「舔共」，林昶佐才真是一位力爭上游的百分之百「舔官」。她也提及，大家勿忘林昶佐過去除了在媒體眾目睽睽下，公然當陳時中開車門的泊車小弟，還罔顧萬華被指疫情破口力挺執政黨投下反對「公開3＋11會議紀錄」還萬華公道，近日又參與連署劉世芳委員提案清查退伍軍士官有無洩密情事，媚日辱己。

應曉薇說，不服兵役、只會逢迎巴結官員的林昶佐，最沒資格批評退伍軍人。民進黨人才濟濟，何需要再次繼續禮讓這樣的人？踐踏地方、污辱國軍、裡外不分、是非不明。「新仇加舊恨，我應曉薇保證這次立委選舉就讓林昶佐苦吞敗選、讓他自食惡果！」

應曉薇更痛斥，該臨時提案是「放他媽的屁」，連內容掉字還要臨時手寫，這就是國會立委的提案水平？她強調，自己是軍人子弟，從小看父親日夜在外操勞，父親只說「軍人就是要把國家、老百姓照顧好」，晚年時父親叮嚀要尊敬退伍軍人，尤其離鄉背景到台灣至今孤苦無依的老兵更要照顧好。而如今目睹退伍軍人遭抹黑，心裡非常難過，呼籲參與烏龍提案的委員，應全體向退伍軍人公開道歉。

應曉薇再度點名林昶佐，斥其藐視地方、污辱國軍、根本不配擔任代表地方的區域立委，得跟中正、萬華選民道歉。