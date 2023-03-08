繼去年底足球世界盃帶起投注風潮，台灣運彩日前再度釋出WBC（世界棒球經典賽）冠軍賠率，由投手陣容堅強的日本、多明尼加以賠率2.70並列首位，中華隊則以賠率35名列第8，甚至優於同組的荷蘭、巴拿馬及義大利。

日本及多明尼加都有奪下WBC冠軍的經驗，雙雙被看好並不讓人意外，賠率排在第2的是美國3.30，他們則是賽會的衛冕冠軍，本次也徵召了「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）等超級明星助陣，至於賠率最差的則是來自東歐的捷克，賠率高達225。

把範圍縮小到A組來看，古巴以賠率15暫居小組第一，台灣則緊追在後，排在第三位的荷蘭賠率45，與以色列、加拿大並列，巴拿馬賠率60排第4位，擁有眾多大聯盟球星的義大利則以130在A組墊底。

晚間中華隊對陣巴拿馬的比賽，在不讓分的投注上，中華隊以1.45優於巴拿馬的2.15，還是非常看好中華隊能夠拿下首戰勝利，讓分玩法則是由地主中華隊讓1.5分，巴拿馬賠率1.60、中華隊賠率1.90，不過冠軍及單場賠率在賽前仍會變動，以當下投注的賠率為準。根據《TVBS》報導，飛來發彩券行業者黃偉祺指出，已經開始有不少人購買經典賽賽事，陸陸續續有人花5千、1萬、1萬2下注。