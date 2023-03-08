花蓮縣秀林鄉水源村廢棄樂園日前才發生多起「山豬吊」陷阱傷狗事件，沒想到又有民眾到吉安鄉初音山白雲步道健行，意外發現一隻黑狗誤中捕獸鋏（山豬吊），山友遠處聽到狗狗哀嚎淒涼聲，協助掙脫後，黑狗的右腳已是「血肉模糊」，山友將訊息PO臉書社團，網友怒斥「根本就殺人行徑！」

秀林鄉水源村附近，已發生多起的山豬吊陷阱傷狗事件，有的尋聲救回，成了跛腳犬。（縣議員楊華美辦公室提供）

登山健行民眾昨在吉安鄉初音山白雲步道聽到狗狗的哀嚎，在山裡迴盪，更顯淒涼，循著狗狗的聲音，在草叢中找到一隻黑狗，在山友協助下將捕獸鋏移除，不過，前右腳幾乎已斷肢，傷勢深可見骨。

消息在臉書社團曝光，網友一片撻伐，斥責：拆不完的捕獸鋏，真的痛恨，也有好心網友希望能帶狗去看獸醫，如果誤觸陷阱是人，就跟殺人行為一樣，山友並憂心說，初音山常有許多山友健行，更擔心其他登山民眾不小心誤觸陷阱而受傷。

縣議員張美慧、楊華美上個月底也接到民眾陳情，到山區勘查陷阱，直擊誤觸陷阱的狗斷肢，相當痛心。（縣議員楊華美辦公室提供）

花蓮縣議員張美慧、楊華美上個月底也接到民眾陳情，秀林鄉水源村一座停業多年廢棄的樂園周邊，出現多起犬隻誤中「山豬吊」陷阱，導致斷肢甚至死亡事件。他們到場會勘，看見好幾隻前腳斷肢的受難犬，相當心痛。

秀林鄉水源村附近，從今年1月起，已經有將近10起的山豬吊陷阱傷狗事件，有的尋聲救回，成了跛腳犬，有的是隔了許多天後才發現，但狗已成殘肢無法復原，且在現場撿拾到山豬吊。張美慧說，法已經明令不可使用這類陷阱，兩人都要求相關單位積極處理，也引起動保人士高度關切。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，由於獸鋏、山豬吊對動物的傷害性極大，誤中陷阱非死即傷，形同無差別獵殺，動物保護法已經明令不得使用獸鋏、山豬吊捕捉動物，同時也不得販售，否則可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，5年內再犯處2年以下有期徒刑。

周黃得榮說，去年度進行縣內五金行（獸鋏等）查核工作，稽查25場次，無查獲製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏情事。不過，縣府仍將於3月10日上午與水源派出所在秀林鄉水源活動中心，舉辦動物保護宣導講習會，讓當地住民更加瞭解動物保護相關規範，也將加強稽查施放捕獸夾不法行為。