據香港《星島日報》報導，大陸全國兩會正在北京舉行，中共中央政治局常委、有望接任全國政協主席的王滬寧，今早（8日）在政協禮堂接見港澳全國政協委員，歷時1小時15分鐘，王滬寧發言約35分鐘。

報導稱，王滬寧在會上提出四點，包括要求政協委員認真學習二十大精神、發揮政協雙重積極作用，並首次要求政協作思想引導，向國內、外說好中國故事，要讓全世界知道「一國兩制」是好制度。

據悉，王滬寧指「雙重積極作用」是大陸國家主席習近平，早於2011年時已提出，要求政協在大陸經濟、社會及建設等，發揮作用。王滬寧點明四大方向，首要是維護《憲法》及《基本法》，做好國家安全及貫徹落實「一國兩制」；第二是齊心協力發展經濟，指香港正處於「由治及興」的階段，政協需協助多發揮「興」的動力，特別是粵港澳大灣區發展。

第三是排解民生憂難，王滬寧特別提到，習近平十分關心香港市民的生活，若民生問題能解決，大局則會穩定，舉例要處理的包括就業、房屋、養老及醫療，更要幫助青年有「獲得感」及「幸福感」。第四是思想引導，提到外國有人抹黑「一國兩制」，政協要向國內、外爭取支持「一國兩制」，就大陸的「好變化」，針對青年講好中國社會主義制度，亦要讓全世界知道「一國兩制」是好制度。有政協委員指，王滬寧是首次提出第四點。

報導稱，王滬寧在開場白肯定「一國兩制」成功落實，又指大陸人口多，但抗疫成功是「奇蹟」。

大陸國務院港澳辦主任夏寶龍、全國政協副主席何厚鏵及梁振英等人參與會見。5名港區政協委員發言，包括譚錦球、王冬勝、王惠貞、姚志勝及查毅超。