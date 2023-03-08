國軍三軍總醫院吳姓護理師，去年5月19日幫剛出生第一天的女嬰洗澡，未注意水盆內的水溫過高，直接將嬰兒放進熱水，燙傷嬰兒臀部、雙側下肢，廖姓母親見女兒全身有四分之一起水泡，氣得控告醫院主治醫師、護理長等3人，士林地檢署偵結，依過失傷害起訴吳姓護理師。

起訴書指出，女嬰上午10時出生，吳姓護理師當天下午5時幫女嬰洗澡，未先以手測試溫度，就直接將女嬰放入澡盆，女嬰放聲大哭，護理師趕緊將女嬰抱離澡盆，但為時已晚，女嬰的雙腿、臀部以及會陰部，受有淺2度至深2度燒燙傷，占全身體表面積25％。

女嬰的廖姓母親除了提告，還在臉書發文，敘述女嬰傷勢，屁股皮膚幾乎整片脫落，護理師說「放完熱水有加冷水」，但廖女質疑，根本是忘記放冷水，女嬰的父母更氣得控告主治醫師、護理長過失傷害，但檢察官依照護理紀錄與病歷，認為醫師、護理長並沒有責任，以罪嫌疑不足為由不起訴。

但吳姓護理師則是資深人員，應對新生兒有照護義務，本應注意調整澡盆的溫度，先放冷水再加上熱水，避免女嬰受傷，依過失傷害罪起訴。