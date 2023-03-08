看好澎湖未來的發展前景，國內散裝貨輪王藍俊昇投資建造的百威輪，將在8日晚間進行試營運，這艘委託日本造船廠打造全新的貨輪，航行速度14節以上，只要2小時30分鐘即可快速往返龍門港與布袋港之間，未來將可縮短台澎貨物運輸時間，是一艘具高科技與2級節能的新型貨輪。

百麗航運協理劉森隆表示，百威輪的載貨能力強，一趟航程可運送48個貨櫃，該船搭配二層倉裝載散貨，並搭配國際級可360度旋轉功能，吊重能力30.7噸的船載機械設備，可方便快速裝卸貨物，運營後布袋、澎湖間貨物運送將更加安全快速，並可提升國內船運技術水準。

百麗航運協理劉森隆表示，百威輪的載貨能力強，一趟航程可運送48個貨櫃，該船吊重能力30.7噸的船載機械設備，可方便快速裝卸貨物。（百麗航運提供）

目前台澎之間有4家貨輪營運，船隻大多是2、30年的舊型貨船，航行布袋到龍門之間要3個半小時。全新貨輪「百威」輪將由百麗航運統籌經營管理，船隻本身針對台灣港口之規範設計，噸位為1598 GT，船身長度 76.62米，船寬12.5米，船公司預計用2周時間進行試營運，待一切就緒後會立即投入市場運營，提供澎湖鄉親更多更好的選擇。

百麗航運表示，該公司每一件貨品都以「視如己出」的態度處理，團隊用心營運，開航後每週一到週六由布袋發船，搭配另一艘「百強」貨輪，與「雲豹」、「藍鵲」、「百麗」客輪的客貨運輸，建構3D的立體經營模式，讓往來台澎之間的交通更加便捷迅速，同時百麗航運也規劃高雄貨運轉運點的設置，提升國內線船運水準。