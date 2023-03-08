英國威廉、哈利王子之間的不睦眾所周知，哈利更在「出走」王室之後，幾度對媒體爆料王室內幕，甚至直接在回憶錄中公開與哥哥威廉的衝突，讓兄弟間的嫌隙日漸加深。外界十分關注兩人是否有可能破鏡重圓，而最新消息指出，日前黛安娜的阿姨過世，喪禮上兄弟倆有可能會見面。

根據《每日郵報》報導，黛安娜王妃的阿姨瑪麗．羅奇（Mary Roche）於本月3日過世，享年88歲。據悉，黛安娜成長時期與她的關係相當密切，而她也是最早看出黛安娜「不太滿意」自己婚姻的人。

"WHILE most of Britain had wedding fever ahead of Prince Charles’s marriage to Lady Diana Spencer, one close relation refused to be caught up in the excitement.



Diana’s aunt, Mary Roche, who died last Friday aged 88, had a dreadful sense of foreboding."https://t.co/fLJb1QJuHG — Jerseydeanne (@jerseydeanne) March 7, 2023

瑪麗．羅奇生前曾向媒體表示，她看著黛安娜長大，知道她從小就是一個「開朗不做作、愛笑愛玩」的女孩。當年黛安娜嫁給查爾斯時只有20歲，非常年輕，人生的閱歷還很有限。相較之下，查爾斯讀了很多書，擅長思考，兩個人的個性「截然不同」。兩人結婚前一晚，王室舉行了晚宴，所有人都認為準新娘看起來容光煥發，但只有她看著黛安娜時，「我知道她並不快樂」。

黛安娜王妃意外身故後，查爾斯於2005年再婚卡蜜拉，兩人即將在5月6日加冕成為國王與王后。根據外媒報導，日前查爾斯率先遞出橄欖枝，邀請哈利夫婦回家參加加冕典禮，而同一天剛好也是兩人兒子亞契的4歲生日，究竟兩人會選擇見證父親的重要時刻，還是為孩子慶生，目前還無法得知。