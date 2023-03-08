英國威廉、哈利王子之間的不睦眾所周知，哈利更在「出走」王室之後，幾度對媒體爆料王室內幕，甚至直接在回憶錄中公開與哥哥威廉的衝突，讓兄弟間的嫌隙日漸加深。外界十分關注兩人是否有可能破鏡重圓，而最新消息指出，日前黛安娜的阿姨過世，喪禮上兄弟倆有可能會見面。
根據《每日郵報》報導，黛安娜王妃的阿姨瑪麗．羅奇（Mary Roche）於本月3日過世，享年88歲。據悉，黛安娜成長時期與她的關係相當密切，而她也是最早看出黛安娜「不太滿意」自己婚姻的人。
瑪麗．羅奇生前曾向媒體表示，她看著黛安娜長大，知道她從小就是一個「開朗不做作、愛笑愛玩」的女孩。當年黛安娜嫁給查爾斯時只有20歲，非常年輕，人生的閱歷還很有限。相較之下，查爾斯讀了很多書，擅長思考，兩個人的個性「截然不同」。兩人結婚前一晚，王室舉行了晚宴，所有人都認為準新娘看起來容光煥發，但只有她看著黛安娜時，「我知道她並不快樂」。
黛安娜王妃意外身故後，查爾斯於2005年再婚卡蜜拉，兩人即將在5月6日加冕成為國王與王后。根據外媒報導，日前查爾斯率先遞出橄欖枝，邀請哈利夫婦回家參加加冕典禮，而同一天剛好也是兩人兒子亞契的4歲生日，究竟兩人會選擇見證父親的重要時刻，還是為孩子慶生，目前還無法得知。
文章來源：Could Harry and William be reunited? Princes 'may meet at the funeral of Princess Diana's aunt who detected she was unhappy on her wedding day'
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