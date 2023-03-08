日系外資表示，長期看好宏達電在元宇宙相關VR軟硬體解決方案的努力，且近期的新品發表也有利於市場正向情緒，只是，宏達電2022年第四季的虧損卻加劇了對宏達電盈利復甦的能見度，預計宏達電在2023年在規模限制下，恐持續有虧損問題，維持宏達電持有評等，目標價由54元調升到62元。

日系外資表示，宏達電隨著其新VR設備VIVE VR Elite(定價美金1099元)出貨量增加，首波交貨落在第一季，然而，在規模問題上，仍預計宏達電第一季仍將每股虧損1.96元，進入第二季，由於可能推出新的智慧手機和VIVE VR Elite持續銷售，預計宏達電從第二季度開始實現收入正增長。

日系外資強調，對宏達電VR業務的長期前景樂觀，得益於其多年在軟硬體的投資，並相信它有能力跟上產業得上升趨勢，然而，由於缺乏經濟規模和前期成本，預計宏達電2023、2024年將繼續虧損，儘管通過更好的產品組合提高利潤率，虧損幅度可能會減少，另外，也有看能看到宏達電的軟體解決方案贏得重大項目或與其他互聯網或科技公司結成戰略聯盟。

宏達電2022年第四季營業收入為12.2億元，營業毛利率從去年第三季的39.4%上升至40.5%，增加1.1個百分點；營業淨損為11億元，營業利益率為-90.8%；歸屬於母公司業主淨損為9.3億元，每股虧損為1.12元。

宏達電累計2022年營業收入為44.1億元，營業毛利率從2021年31.1%上升至39.2%，增加8.1個百分點；營業淨損為44億元，營業利益率為-99.9%； 歸屬於母公司業主淨損為34.1億元，每股虧損為4.13元。