韓國財政部指出，2022年新增工作數量為82萬左右，是20多年以來最多。不過，由於經濟前景不確定，今年的職缺數目預計將只年增10萬附近。因此，將在上半年支出全年就業相關預算的7成，希望能造福104萬位求職者。
權值股大多下跌，三星電子跌0.99%，SK海力士跌2.59%，現代汽車跌0.11%，起亞則漲1.16%，LG電子也漲2.97%。
韓元兌一美元在1,320.7價位附近，韓元大幅貶值21.3元。
景氣不佳之下，韓國政府信心喊話，將在上半年大幅增加工作機會。不過，連漲數日的韓股卻不領情，大盤8日開低走低，目前在2,429.04點，跌34.31點或1.39%。同時，韓元也大幅走貶。
韓國財政部指出，2022年新增工作數量為82萬左右，是20多年以來最多。不過，由於經濟前景不確定，今年的職缺數目預計將只年增10萬附近。因此，將在上半年支出全年就業相關預算的7成，希望能造福104萬位求職者。
權值股大多下跌，三星電子跌0.99%，SK海力士跌2.59%，現代汽車跌0.11%，起亞則漲1.16%，LG電子也漲2.97%。
韓元兌一美元在1,320.7價位附近，韓元大幅貶值21.3元。
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