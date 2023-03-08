韓國財政部指出，2022年新增工作數量為82萬左右，是20多年以來最多。不過，由於經濟前景不確定，今年的職缺數目預計將只年增10萬附近。因此，將在上半年支出全年就業相關預算的7成，希望能造福104萬位求職者。

權值股大多下跌，三星電子跌0.99%，SK海力士跌2.59%，現代汽車跌0.11%，起亞則漲1.16%，LG電子也漲2.97%。

韓元兌一美元在1,320.7價位附近，韓元大幅貶值21.3元。

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