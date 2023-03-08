今年9月底台灣將有4位大法官任期屆滿，蔡英文總統稱會請提名審薦小組廣納人才傾聽各界建言，選出最優秀人選，以咨請立法院同意。對此，民眾黨立委張其祿8日批評，屆時15位在任的大法官都是蔡總統提名，恐喪失司法制衡功能，他呼籲蔡英文別承襲馬英九政府時期所破壞的制度，埋下將來發展出極權政治的隱憂。

張其祿指出，大法官有司法專業及獨立性，具解釋憲法、解釋法律及命令、審理總統或副總統彈劾案及審理政黨違憲解散案4大功能，是民主法治國家重要的制衡力量。而大法官任期設計，原是任期八年、不分屆次、個別計算及不得連任的交錯任期制，就是為了避免總統過度把與自己立場一致的大法官留任，失去對總統權力的制衡。

張其祿提到，當時前總統馬英九於任期內強行以總統令將其中5名大法官（原受到立法院杯葛、轉任，重新提名後補充上任）任期訂為8年，任期交錯的制度因此受到破壞，「前朝破壞的制度，難道蔡總統要繼續承襲？」

張其祿說明，大法官政治性比一般法官、檢察官來高，在司法上具權威性，因憲法法庭可審理總統、副總統彈劾案件及政黨違憲解散案件，若大法官全數由同一總統提名，其立場、獨立性及公正性就易受到質疑，喪失制衡能力及公信力，甚至淪為黨同伐異的工具。

「對於馬政府前朝留下的憲政、司法亂象，號稱民主進步的執政黨，蔡英文應該設法解決。」張其祿認為，蔡英文不該繼續承襲失衡的制度，留下憲政僵局給台灣民主社會，甚至繼續埋下將來發展出極權政治的隱憂。