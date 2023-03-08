據勞動部今天公布本周無薪假（減班休息）統計，仍有2258家、1萬6512人實施，但相較上周減少134家、1020人，且製造業減少597人，代表景氣已有好轉？勞動部官員表示，每個月第二周有「月初效應」（仍未簽訂協議），但也有部分廠商因接到訂單停止實施，後續仍要持續觀察。

據統計指出，本周無薪假以支援服務業（旅行社）為主，仍有1265家、6738人實施，製造業則有288家、6332人，相較上周均減少，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本周製造業減班休息淨減少597人，多數製造業每月多休4天至8天不等，其中有2家工具機廠商提及近日接到訂單，因而停止實施人數達700多人，且本周要舉行工具機大展，如果能爭取更多訂單，則可看到更多工具機廠停止實施，也有某半導體周邊廠因訂單好轉停止實施200多人，但也有汽車零組件、家具工廠等反映接單不順，約新增300多人實施。

至於旅行社減少速度緩慢，且至今還有旅行社每月多休息17天至20天，黃維琛認為，目前因為團體遊客出入境人數仍不多，旅行社業務尚未完全恢復，但若隨著指揮中心放寬防疫規定、交通部祭出遊客補助等，「好轉的方向不變」。