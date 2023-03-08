高雄郭姓男子與黃姓女子20年前在高雄某間寺廟花了80萬元買「法師證明」，並住在寺廟內、3餐也由寺廟提供，並取得法號；每月還可領寺廟提供的5000元補助，但郭姓男子卻被廟方發現「私下接客」，替民眾辦法事，因此逐出廟門。2人不甘心被廟方掃地出門，因此向高雄地方法院提出確認資格身分關係存在訴訟，高地院依照證據認定郭男確實多次違反規定，因此判2人敗訴。

1992年，郭男與黃女到高雄某間寺廟花80萬元「掛單」（指出家眾或道士於十方叢林或寺院投宿），並取得法號，常住在寺廟內20年，3餐也由廟方提供，每個月還可以領5000元的「清眾單金」。

沒想到郭男竟不甘這樣爽賺120萬元的方法，還動起了歪腦筋，私下接客替民眾辦法事，處理安放神桌、喪事等事宜，還會索取2萬餘元的車馬費。郭男私接一事遭到廟方發現後，廟方決定將2人掃地出廟門。

郭男和黃女不甘就這樣失去爽領錢的資格，認為廟方違反「安單契約」，向高雄地院提起確認資格身分關係存在訴訟，要求廟方吐回當初繳得80萬，還要廟方繼續提供5000元的補助以及終生安頓等事宜。

高雄地院審理時，依據證人說詞、廟方提供的訊息證明，認定2人確實違反寺眾規約，因此判2人敗訴，可上訴。