台北市目前機車設籍數約94萬餘輛，其中每年應進行排氣定期檢驗的機車占65萬餘輛，經統計發現，2022年的到檢率79.72％，為歷年來最高，且到檢率有逐年上升趨勢，顯示市民環保意識抬頭。環保局提醒，依據空氣污染防制法規定，凡領有牌照且出廠滿5年以上的機車，應每年進行排氣定檢，如未檢驗又騎入13處空氣品質維護區，被查獲最高可罰6萬元罰鍰。

環保局表示，應進行排氣定檢的機車如未依規於期限內完成檢驗者，依空氣污染防制法第80條規定，可處新台幣500元罰鍰；逾期6個月未檢驗並經通知限期改善仍未完成檢驗者，將處新臺幣3000元罰鍰，再經通知限期改善仍未完成排氣定檢者，該局將移請監理機關註銷牌照。

另為提昇台北市空氣品質、保障敏感體弱族群健康，台北市境內已陸續劃設13處空氣品質維護區，包含3站（台北、市府及南港轉運站）、6處（陽明山公園、國父紀念館、故宮博物院、中正紀念堂、台北101大樓及忠烈祠）、3廠（北投、內湖及木柵焚化廠）及1航站（台北國際機場）等地點區域，如民眾騎乘逾期未完成排氣定檢的機車進入空氣品質維護區，則違反空氣污染防制法第40條，將依同法第76條處新台幣500至60000元罰鍰，經環保局通知限期改善仍未完成檢驗，如再次進入空氣品質維護區者，將按次處罰。

此外，因應國家淨零碳排政策及為使民眾能及時掌握機車排氣定檢訊息，自今年7月1日起車籍登記於台北市的機車，排氣定檢通知將全面採電子化通知，環保局也鼓勵車主加入「台北市環保局－定檢好康愛報報」LINE官方帳號，設定機車排氣定檢提醒通知。

環保局呼籲車主應養成機車定期保養及排氣定檢的習慣，如機車已無法使用、長期未行駛或遺失等情形，也應該主動至監理機關辦理停駛、報廢、註銷及失竊登記等事宜，或透過環保署廢車回收一站通申辦車體回收報廢，以免違規受罰。