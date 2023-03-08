新北市土石流自主防災社區五年推動達85里，新北市累計獲得2處銀質認證及21處銅質認證，其中銀質認證數量是六都最多。（蔡雯如攝）

新北市土石流自主防災社區五年推動達85里，水土保持局去年辦理自主防災社區認證，汐止區長青里、石碇區豐田里和永定里、土城區永寧里皆獲獎，新北市累計獲得2處銀質認證及21處銅質認證，其中銀質認證數量是六都最多。新北市長侯友宜表示，肯定里長自主防災的努力，將持續推動社區防災教育，培養居民防災意識。

農業局指出，市府去年辦理24場次兵棋推演、5場次實作演練，汐止區長青里擁有3年以上自主防災社區運作，定期監測雨量，巡察各地轄區，為了增加民眾印象，里長陳建興也安排錯誤行為的腳本，讓民眾遇上紅色警戒時能迅速避難，同時提醒他們備好緊急求生用品，讓里民瞭解災害處理流程。

另外，石碇區豐田里位在水保局公告的大規模崩塌潛勢區，若達到雨量警戒基準值、現地監測警戒基準值，將會發布大規模崩塌紅黃色警戒，市府也首次與華梵大學一起在豐田里辦理大規模崩塌演練，若警戒發生，市府將開設緊急應變中心，透過里長聯繫學校與防災編組成員迅速撤離。

豐田里長黃種奇表示，大規模崩塌的影響範圍較大，他都透過電話、訊息、廣播及巡邏車等傳遞警戒訊息，協助居民在最短時間撤離，並與政府、民間和校方合作，深耕防災觀念。

農業局表示，新北市已獲得銀質認證數量為六都最多，今年預計向0個尚未辦理過的村里，推動自主防災社區，希望走入社區，強化防災意識，守護市民生命財產安全。