告五人4月8日、9日將在台北小巨蛋舉辦《第一次新世界巡迴演唱會 〈宇宙的有趣〉》，首次攻蛋就創下逾10萬人瘋搶2萬張門票的驚人盛況，也讓許多向隅的歌迷紛紛哀號求加場。告五人今宣布將在7月29日前進高雄巨蛋開唱，這也是告五人第一次「解鎖」北高雙蛋 。

告五人開唱倒數一個月，進入演唱會備戰狀態的他們正逢第3張專輯《帶你飛》宣傳期，不但抓緊時間排練，同時也加強飲食控制、體能訓練，希望帶給哈瓜（指粉絲）最好的一面。告五人魅力也攻佔各大音樂排行榜，專輯持續霸榜數位串流平台熱門專輯第一名，主打歌〈一念之間〉蟬聯電台、串流週榜雙冠軍，實體專輯預購更空降排行榜NO. 1。這回挑戰北高雙蛋，告五人感激地說：「謝謝哈瓜的支持，這次《宇宙的有趣》大型巡迴演唱會很開心能到高雄巨蛋演出，期待在熱情的港都高雄和大家共創回憶！」

告五人宣布7月29日將唱進高雄巨蛋。（相信音樂提供）

告五人和高雄頗有緣分，2017年出道第一次的巡迴演出《迷霧之子》就在高雄舉辦，雖然當年的Live House已歇業，不過留下了很美好的回憶，在短短不到6年時間，他們從百人規模場地「直升跳級」高雄巨蛋的萬人場地，這樣的機運也讓告五人十分珍惜，感謝歌迷始終支持，哲謙感慨說：「那時候我們是自己開車下去演出，如今背後有了堅強的團隊一起，希望能帶來難忘的精彩表演。」犬青則透露母親是高雄人，每年暑假都會回高雄，「能到高雄巨蛋演出讓我非常開心，對我來說高雄就像家一樣，是很熟悉的地方！」

告五人在演唱會前搶先曝光量身打造的周邊商品「哈密瓜傘」。（相信音樂提供）

告五人也趁空現身台北車站，拿著巨大車票預告《第一次新世界巡迴演唱會 〈宇宙的有趣〉》高雄場日期，他們更搶先曝光周邊「彩蛋」，包含「啊別忘了帶傘」哈瓜折疊傘，以及雲安自創的插畫角色 「你看你捏看看」告五豬舒壓球。