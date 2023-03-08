古巴隊吉伯特跑回球隊第1分。（悍創運動行銷提供）

（13:15更新，補充戰況）2023年WBC（世界棒球經典賽）8日開打，首場賽事中午12點展開，荷蘭擔任主隊迎戰古巴，1局上荷蘭隊就面臨滿壘危機，不過順利化解，而古巴隊2局上持續強勢進攻，靠著第9棒穆西卡（Yadil Mujica）在一壘有人情況下敲出二壘安打，幫助古巴1比0領先，3局下荷蘭桂格瑞斯（Didi Gregorius）在壘上有人下適時擊出一壘安打，幫助荷蘭1比1追平。

荷蘭此役推出右投德布洛克（Tom de Blok）先發對陣古巴，1局上用球數較多，且面對前4棒竟投出3次四壞保送，所幸讓古巴第5棒坎塔納（Lorenzo Quintanad）打成游擊滾地球，以雙殺打化解滿壘危機。

古巴隊穆西卡在2局下擊出1分打點二壘打，先馳得點。（鄭任南攝）

1局上錯過滿壘得分好機會的古巴，2局上古巴第7棒吉伯特（Yoelkis Guibert）獲得保送，隨後阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）深遠飛球接殺，吉伯特留在一壘，第9棒穆西卡把德布洛克的偏低滑球技巧性打成越過一壘手頭頂，一路滾到右外野界外區的二壘打，護送吉伯特衝回本壘，穆西卡這支安打是大會本屆第1安，吉伯特則跑回本屆賽事第1分，古巴先馳得點1比0領先。

3局下換荷蘭隊出線機會，兩人出局、一二壘有人，桂格瑞斯打出一壘安打，讓雙方回到1比1平手局面。

荷蘭球迷在洲際棒球場為橘子軍團加油。（鄭任南攝）