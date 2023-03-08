阿里山英迪格酒店近日被民眾爆料，228連假入住2晚噴了近7萬元，且退房時才知多花了約2萬元，酒店卻回說是「浮動價格」，引發輿論炸鍋，之後又有網友在網站上分享實際入住的體驗，表示飯店設備雖完善，但從房間看出去的風景全是鐵皮屋；《中時新聞網》今實際上官網查詢，發現中秋連假英迪格酒店房價更頂，住2個晚上得花8萬5千元。

阿里山英迪格酒店今年2月2日開幕，標榜每個房間都看得到阿里山，但日前有民眾向媒體投訴，指228連假期間一家四口入住3天2夜，含早晚餐專案價6萬9千元，但退房時問櫃檯才知，入住的房型一晚含早餐2萬3千元，兩晚總計4萬6千元，等於被多收2萬多元，但酒店聲稱這是「浮動價格」所致，嘉義縣文化觀光局也出面表示英迪格當初提報的房價是5萬到25萬元，因此收費並未違法，但業者的超高房價還是引發民眾討論。

《中時新聞網》今實際上英迪格的官網，點選中秋連假9月29至10月1日期間的房價，頁面跳出一間開放式大床的房型，含早餐房價為3萬6616元，若住2晚含稅要8萬4582元，價格比228連假更頂。

除了超高房價，也有網友在臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》抱怨，英迪格酒店的房間都很大、設備完善，唯一缺點就是從房間看出去都是鐵皮屋，且實際要到阿里山還有一小時的車程，沒有想像中的近。